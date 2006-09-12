Демьяненко: Главное - удачно стартануть

Главный тренер Киевского «Динамо» Анатолий Демьяненко заявил, что подготовка команды идет по плану, игроки полны сил и уверенности показать достойную игру в завтрашнем матче Лиги чемпионов с румынским клубом «Стяуа», - передает корреспондент «Главреда».



Демьяненко: «Группа у нас попалась очень сильная, поэтому завтрашний матч будет иметь особенно важное значение. Поскольку, главное - удачно стартануть. Подготовка идет по плану. Все должно идти нормально, если команда завтра будет играть в свою игру. И вообще, проблем у нас нет».