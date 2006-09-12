Капитана «Барсы» не смущает роль запасного

Капитан "Барселоны" Карлес Пуйоль признался, что его не смущает роль запасного игрока, в которой он оказался в субботнем матче чемпионата Испании против "Осасуны" (3:0). По словам футболиста, он был готов выйти на поле, но спокойно принял решение тренера выпустить в центр защитной линии француза Лилиана Тюрама, сообщает «Лента.ru»

"Те, кто меня знают, понимают, что я всегда хочу играть, - рассказал Пуйоль. - Однако главное - это команда. Здесь собраны великие игроки, и решать, кто из них лучше готов к игре, должен главный тренер". Защитник сборной Испании добавил, что в межсезонье у него было несколько повреждений, что повлияло на его подготовку.

Карлес Пуйоль на протяжении нескольких лет является лидером и капитаном "Барселоны". В прошлом сезоне основной парой центральных защитников был тандем Пуйоль - Рафаэль Маркес. Минувшим летом "Барселона" приобрела у "Ювентуса" опытного Лилиана Тюрама. Кроме того, на позиции Пуйоля могут сыграть бразилец Эдмилсон и испанец Олегер.