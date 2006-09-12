Ferrari хочет сделать Шумахера тест-пилотом

Главный гоночный инженер команды Ferrari Формулы-1 Люка Бальдиссерри (Luca Baldisserri) хочет, чтобы Михаэль Шумахер продолжил тестировать гоночные болиды и после окончания сезона, сообщает «Лента.ru». Бальдиссерри заявил, что он уже попросил главу команды Жана Тодта и менеджера Ferrari Стефано Доменикали предложить Шумахеру тестировать машины и в следующем сезоне.

Михаэль Шумахер объявил о своем уходе из гонок после победы в Гран-при Италии в минувшие выходные. В следующем сезоне его сменит финский гонщик Кими Райкконен, партнером которого станет Фелипе Масса. Шумахер провел в чемпионате 15 сезонов, 11 из которых он выступал за команду Ferrari.

По словам Люка Бальдиссерри, Шумахер участвовал в создании и настройках гоночных машин, и инженерам будет сложно сохранить техническое превосходство команды после ухода Михаэля. Бальдиссерри не уверен, что Кими Райкконен сможет так же хорошо работать с командой. Он отметил, что Кими может быть очень быстр на тестах, однако этого еще недостаточно.

С гоночным инженером Ferrari согласен технический менеджер команды Найджел Степни. Он отметил, что предстоящая зима будет очень сложна для команды, так как с Райкконеном еще предстоит наладить взаимодействие.

Михаэль Шумахер пришел в команду Ferrari перед сезоном 1996 года. За 11 лет он пять раз становился чемпионом, и благодаря ему команда шесть раз выигрывала кубок конструкторов. Стоит отметить, что до прихода Шумахера Ferrari не выигрывала чемпионат с 1979 года.