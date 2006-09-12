Алонсо оскорбил Шумахера

Фернандо Алонсо заявил сегодня, что Михаэль Шумахер самый неспортивный гонщик Формулы-1 всех времен. Алонсо дал понять, что уход немца из королевских гонок в конце сезона, не станет для него утратой, сообщает «Мир Формулы-1»

Во время Гран-при Италии, Фернандо Алонсо после квалификации получил наказание за якобы блокировку напарника Михаэля, Фелипе Массы. Алонсо, очевидно, в корне был не согласен с таким решением, и припомнил поступок немца в Монако, когда тот умышленно остановился на последних секундах квалификации в последнем повороте, заблокировав трассу.

Фернандо Алонсо: "Михаэль - самый неспортивный гонщик Формулы-1, которого я когда-либо видел. Зинедин Зидан ушел из спорта с большей славой, чем Шумахер."

Испанец, тем не менее, заметил, что ему было приятно соревноваться с семикратным чемпионом мира.

"Это не значит, что он не был лучшим гонщиком, и бороться с ним на трассе всегда было честью для меня и доставляло огромное удовольствие."

Алонсо выигрывает у Шумахера в чемпионате 2 очка за три гонки до конца чемпионата, но испанец не согласен с мнением Бриаторе о том, что несколько незаслуженных решений, вынесенных против Renault в этом сезоне, подарили чемпионский титул Шумахеру.

"Я не согласен с Флавио. Шумахер еще не завоевал титул. И правда, в этом сезоне было много спорных решений против одних и в пользу других, но что это дает?"