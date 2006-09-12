Fiat показал спортивную версию модели Panda

Компания Fiat распространила первые официальные фотографии "заряженной" версии Fiat Panda, получившей имя Panda Sport. Премьера этого автомобиля состоится на Парижском автосалоне в конце сентября, однако уже сейчас стали известны технические характеристики спортивной новинки, пишет «Лента.ru»

Fiat Panda Sport оснастили модернизированным 1,4-литровым двигателем от Grande Punto, который теперь обладает мощностью в 100 лошадиных сил. С ним компактная Panda ускоряется до ста километров в час всего за 9,5 секунды, а ее максимальная скорость составляет 185 километров в час. При этом новинка расходует в среднем лишь 6,5 литров топлива на сто километров пробега.

Помимо мотора Panda Sport отличается от базовой модели более агрессивным обвесом кузова с новым передним бампером, решеткой радиатора, накладками на пороги кузова и новым задним бампером. Также хэтчбек получил новый патрубок выпускной системы, хромированный спойлер и 15-дюймовые колесные диски.

В салоне Panda Sport появилась спортивная отделка интерьера и обшитое кожей рулевое колесо.

О сроках появления новинки в продаже и ее стоимости компания Fiat планирует рассказать сразу после ее премьеры.