Алонсо считает себя фаворитом

Даже несмотря на то, что Михаэль Шумахер за один уик-энд смог сократить отставание от Фернандо Алонсо с двенадцати до всего двух очков, испанец верит, что Renault будет фаворитом в заключительных трех гонках чемпионата.

Фернандо Алонсо: "Естественно, я огорчен тем, что произошло в Италии и своим сходом всего за несколько кругов до финиша. Но сейчас мы должны думать о предстоящей гонке и о новой возможности нанести удар по Ferrari в чемпионате. У нас в запасе еще три гонки, и мы настроены вполне оптимистично. Renault была очень, очень быстра в последних трех гонках, почти настолько же, насколько и Ferrari или даже быстрее. Так что, в последних трех гонках, я полагаю, мы будем фаворитами."

Уверенный в себе Алонсо верит, что сможет выиграть у Шумахера борьбу за чемпионский титул. "Да, я абсолютно уверен, что мы сможем сделать это. Мы были быстры в последних гонках, машина постоянно улучшается. У нас были проблемы после запрета системы дэмперов, но сейчас R26 снова конкурентноспособна - она смогла это доказать в воскресенье. Я смог прорваться с 10-го на 3-е место. Вся команда, и я лично, уверены на 100%, нет на 110%, что сможем сделать это", пишет «Мир Формулы-1»