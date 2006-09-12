Главный тренер «Шинника» ушел в отставку

Сегодня между футбольным клубом "Шинник" и главным тренером Олегом Васильевичем Долматовым было подписано соглашение о расторжении контракта, передает «Газета.Ru»

Долматов возглавлял ярославцев с мая 2004 года. До этого он работал в ставропольском "Динамо", "Динамо-2" (Москва), "Динамо" (Сухуми), новороссийском "Черноморце", столичном ЦСКА, краснодарской "Кубанью", петербургском "Динамо" и полтавской "Ворскле" (Украина). Его наивысшим достижением в российском первенстве являются серебряные медали с ЦСКА (1998).

В текущем чемпионате России ярославцы занимают последнее, 16-е, место с 8 очками (после 19 матчей) и являются главными претендентами на расставание с премьер-лигой.

Отставка Долматова стала пятой с начала сезона в элитном дивизионе. До этого главных тренеров сменили московские "Спартак" (вместо Александра Старкова назначен Владимир Федотов) и "Динамо" (Андрей Кобелев вместо Юрия Семина), питерский "Зенит" (Дик Адвокат вместо Властимила Петржелы) и пермский "Амкар" (Рашид Рахимов вместо Сергея Оборина).