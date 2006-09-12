Московское «Динамо» теряет фанов

Руководство московского "Динамо" предприняло ряд мер по привлечению болельщиков на трибуны в предстоящем матче 19 тура чемпионата России против пермского "Амкара", который пройдет 17 сентября, сообщает «Газета.Ru»

Входной билет на Западную трибуну будет стоить 30 рублей, цены на все остальные билеты на другие трибуны так же будут снижены. Большое количество билетов будет роздано по молодежным организациям.Кроме того на трибунах стадиона будет разложено большое количество динамовских флагов, которые болельщики смогут забрать себе.

Александр Точилин: "Я в команде уже одиннадцатый сезон и по сравнению с началом моей карьеры в «Динамо», количество болельщиков значительно упало. Сей факт, конечно же, огорчает. Но я верю, что Вы не бросите любимый клуб в трудную минуту, и что количество фанов на трибунах будет расти, начиная уже с матча с «Амкаром». Мы Вас постараемся не подвести".