Соперник ЦСКА потерял Анри

Лондонский "Арсенал" проведет первый матч группового турнира Лиги чемпионов без своего капитана Тьерри Анри. Форвард сборной Франции, клуб которого попал в одну группу с московским ЦСКА, получил травму голеностопа. Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер решил не брать Анри на гостевой матч с "Гамбургом" (среда, 13 сентября), пишет «Лента.ru»

Потеря Анри (он получил повреждение на тренировке во вторник) серьезно ослабит атаку "Арсенала". В трех матчах чемпионата Англии команда набрала лишь два очка, забив при этом два гола. Субботняя встреча с "Мидлсбро" завершилась вничью (1:1), причем единственный мяч лондонцев Анри забил с пенальти.

Хорошей новостью для тренерского штаба "Арсенала" является окончание срока еврокубковой дисквалификации немецкого вратаря Йенса Леманна. Он пропускал два матча за удаление в финале Лиги чемпионов - 2005/06, когда англичане уступили "Барселоне" (1:2).

Напомним, что в группе G кроме "Арсенала" и "Гамбурга" играют ЦСКА и "Порту". Армейцам в среду предстоит сыграть в Португалии, а матчи с "Арсеналом" запланированы на 17 октября (в Москве) и 1 ноября (в Лондоне). К этому времени Анри наверняка залечит повреждение.