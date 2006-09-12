Олэрую: Мы настроены победить «Динамо»

С небольшой задержкой румынская команда «Стяуа» прибыла в Киев, где завтра встретится с киевским «Динамо» в рамках игр Лиги чемпионов, передает корреспондент «Главреда».



Главный тренер румынской команды Олэрую выступил на пресс-конференции. Он сказал: «Украинский футбол быстро прогрессирует. В особенности молодежная и национальная сборные. Что касается киевского «Динамо», то это очень хорошая команда с отличными игроками. Так что противник у нас сильный. Кроме того, «Стяуа» в сравнении с «Динамо» находится в невыгодном состоянии. Но мы понимаем, что должны только выигрывать. Это даст нам шанс на перспективу. Мы никогда не настраивались на поражение или ничью – только на победу. И завтра тоже».



По поводу задержки с прилетом в Киев наставник «Стяуа» пояснил, что во время полета была обнаружена незначительная поломка, и командир корабля принял решение вернуться.