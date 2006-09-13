«Спартак» потерпел разгром от «Баварии»

Московский «Спартак» спустя четыре года провел свой первый матч в Лиге чемпионов. Его соперником была мюнхенская «Бавария». «Спартака» потерпел крупное поражение - 0:4.



Лига чемпионов. Групповой этап



1-й тур



Группа В



«Бавария» (Германия) – «Спартак» (Россия) - 4:0 (0:0)



Голы: Писарро, 48. Санта Крус, 51. Швайнштайгер, 71. Салихамиджич, 85.



«Бавария»: Кан, Саньоль, Ван Бюйтен, Лусио, Лам, Харгривз, Ван Боммель (Шолль, 73), Швайнштайгер, Санта Крус (Карими, 81), Писарро (Салихамиджич, 70), Подольски.



«Спартак»: Ковалевски, Иранек (Шишкин, 31), Штранцль, Жедер, Родригес, Моцарт, Ковач (Баженов, 62), Титов, Ковальчук (Торбинский, 77), Быстров, Павлюченко.