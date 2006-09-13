«Рома» сокрушила донецкий «Шахтер»

Стартовал групповой турнир Лиги чемпионов. К большому огорчению украинских болельщиков, неудачно провел игру донецкий «Шахтер». В буквальном смысле слова, итальянская «Рома» с ним расправилась.
«Рома» (Италия) – «Шахтер» (Украина) – 4:0 (0:0)
Гол: Таддеи, 67. Тотти, 76. Де Росси, 79. Писарро, 89.
«Рома»: Дони, Пануччи, Феррари, Киву, Тонетто, Де Росси, Аквилани (Писарро, 62), Перротта, Таддеи, Манчини (Кассетти, 86), Тотти (Монтелла, 80).
«Шахтер»: Шутков, Срна, Хюбшман, Левандовски, Рац, Матузалем (Гай, 72, Жадсон, 81), Тимощук, Дуляй, Марика, Элано, Брандао (Агахова, 63)
Предупреждения: Аквилани, 30 - Марика, 14. Тимощук, 29. Хюбшман, 84