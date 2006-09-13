Лига чемпионов. Результаты матчей

Стартовал групповой турнир Лиги чемпионов. Предлагаем результаты сыгранных 12 сентября матчей:



Лига чемпионов. Групповой этап



1-й тур



Группа А



«Барселона» (Испания) – «Левски» (Болгария) – 5:0 (2:0)

Голы: Иньеста, 7. Жюли, 39. Пуйоль, 49. Это’О, 58. Роналдиньо, 90

«Барселона»: Вальдес, Белетти, Пуйоль, Тюрам (Олегер, 79), Ван Бронкхорст, Мотта, Деко, Иньеста (Хави, 71), Жюли (Гудьонсен, 63), Роналдиньо, Это’О.

«Левски»: Петков, Миланов, Топузаков, Томашич, С. Ангелов, Боримиров (Минев, 63), Бардон, Эромоигбе, Телкийски, Йовов (М. Иванов, 69), Э. Ангелов (Г. Иванов, 46).

Предупреждения: Г.Иванов, 65. Миланов, 75



«Челси» (Англия) - «Вердер» (Германия) - 2:0 (1:0)

Гол: Эссьен, 24. Баллак, 68, с пенальти.

«Челси»: Чех, Булахруз, Терри, Рикардо Карвальо, Эшли Коул, Макелеле, Эссьен, Лэмпард, Баллак (Микел, 90), Дрогба (Калу, 85), Шевченко (Джо Коул, 81).

«Вердер»: Райнке, Фритц, Пасанен, Налдо, Воме, Фрингс, Бауманн, Боровски, Диего, Клозе, Класнич.

Предупреждения: Терри, 52. Дрогба, 71. Лэмпард, 82. Джо Коул, 84 – Бауманн, 61



Следующие матчи 27 сентября. Левски – Челси, Вердер - Барселона



Группа В



«Спортинг» (Португалия) – «Интер» (Италия) – 1:0 (0:0)

Гол: Канейра, 64

«Спортинг»: Рикардо, Абель, Тонел, Полга, Канейра, Велосо, Нани (Тельо, 82), Моутиньо, Романьоли (Алешандро, 66), Янник, Льедсон.

«Интер»: Тольдо, Майкон, Кордоба, Самуэль, Гроссо (Х. Дзанетти, 80), Станкович, Фигу (Гонсалес, 66), Вьейра, Дакур, Адриано (Креспо, 71), Ибрагимович.

Предупреждения: Льедсон, 16. Моутиньо, 21 - Кордоба, 27. Тольдо, 32. Вьейра, 45.

Удаление: Вьейра, 68 (2-я ж.к.)



«Бавария» (Германия) – «Спартак» (Россия) – 4:0 (0:0)

Голы: Писарро, 48. Санта Крус, 51. Швайнштайгер, 71. Салихамиджич, 85.

«Бавария»: Кан, Саньоль, Ван Бюйтен, Лусио, Лам, Харгривз, Ван Боммель (Шолль, 73), Швайнштайгер, Санта Крус (Карими, 81), Писарро (Салихамиджич, 70), Подольски.

«Спартак»: Ковалевски, Иранек (Шишкин, 31), Штранцль, Жедер, Родригес, Моцарт, Ковач (Баженов, 62), Титов, Ковальчук (Торбинский, 77), Быстров, Павлюченко.



Следующие матчи 27 сентября. Спартак – Спортинг, Интер – Бавария



Группа С



«Галатасарай» (Турция) – «Бордо» (Франция) – 0:0

«Галатасарай»: Мондрагон, Сабри, Томас, Сонг, Ферхат, Инамото, Илич (Мехмет, 76), Хасан Шаш (Джихан, 76), Арда, Умит (Хасан Кабзе, 61), Неджати.

«Бордо»: Раме, Жюрьетти, Жемалли, Планюс, Маранж, Фобер, Дюкассе, Мику, Венделл, Даршевиль (Ласланд, 85), Шамах (Переа, 85).



«ПСВ» (Голландия) – «Ливерпуль» (Англия) – 0:0

«ПСВ»: Гомес, Кромкамп, Алекс, Райцигер, Сальсидо, Симонс, Мендеш, Афеллай (Вайринен, 74), Кулина (Айсати, 63), Коне, Фарфан.

«Ливерпуль»: Рейна, Финнан, Каррагер, Аггер, Фабио Аурелио (Гонсалес, 81), Сиссоко (Хаби Алонсо, 62), Пеннант, Зенден, Уорнок, Беллами (Джеррард, 72), Кейт.



Следующие матчи 27 сентября. Ливерпуль – Галатасарай, Бордо - ПСВ



Группа D



«Олимпиакос» (Греция) – «Валенсия» (Испания) – 2:4 (1:2)

Гол: Константину, 28. Кастильо, 66 – Морьентес, 34, 39, 90. Альбиоль, 85.

«Олимпиакос»: Никополидис, Жевлаков (Пантос, 46), Анатолакис (Жулио Сезар, 69), Уадду, Доми, Кафес, Столтидис, Ривалдо, Джорджевич, Кастильо, Константину.

«Валенсия»: Каньисарес, Мигель, Айала, Моретти, Марчена, Альбиоль, Эду, Ангуло, Гавилан (Силва, 72), Вилья (Регейро, 82), Морьентес (Х.Лопес, 90).

Предупреждения:Уадду, 44 - Эду, 75. Айала, 83



«Рома» (Италия) – «Шахтер» (Украина) – 4:0 (0:0)

Гол: Таддеи, 67. Тотти, 76. Де Росси, 79. Писарро, 89.

«Рома»: Дони, Пануччи, Феррари, Киву, Тонетто, Де Росси, Аквилани (Писарро, 62), Перротта, Таддеи, Манчини (Кассетти, 86), Тотти (Монтелла, 80).

«Шахтер»: Шутков, Срна, Хюбшман, Левандовски, Рац, Матузалем (Гай, 72, Жадсон, 81), Тимощук, Дуляй, Марика, Элано, Брандао (Агахова, 63)

Предупреждения: Аквилани, 30 - Марика, 14. Тимощук, 29. Хюбшман, 84



Следующие матчи 27 сентября. Шахтер – Олимпиакос, Валенсия - Рома