Костя Цзю: Я не умею печатать по-русски

Константин Цзю, которому вчера в торжественной обстановке вручили студенческий билет УГТУ-УПИ, передает «Спорт Экспресс».



Прославленный боксер прокомментировал это событие. "Я поступал два раза в институты, но приоритетом номер один у меня всегда были тренировки. В данный момент у меня есть время на учебу. За всю жизнь, которую я веду, а я уже в спорте 28 лет, я приобрел огромный опыт умения достигать определенной цели. В этом и будет направление моей диссертации, но сначала нужно высшее образование получить. Мне с одной стороны будет легко, хотя учиться на русском языке будет не так легко, особенно печатать. Я вообще не умею печатать по-русски. Мне, наверное, придется секретаршу нанимать, которая будет помогать", - рассказал Константин Цзю.