Луческу: «Шахтер» сдался на милость победитею

Мирча Луческу на пресс-конференции после матча Лиги чемпионов с итальянской "Ромой" не выглядел подавленным.



Главный тренер донецкого "Шахтера" повел беседу в деловом ключе: "Мне кажется, что мы сможем извлечь позитивный урок для моей команды. Первый гол от Таддеи - результат нашей невнимательности, а второй подтвердил тот факт, что на поле была команда без должного опыта. После третьего пропущенного мяча игроки "Шахтера" сдались на милость победителя. В этом матче мои подопечные не бились за результат, не проявили характера. Отмечу, что второй гол был проведен итальянцами после неправильно назначенного арбитром углового удара, а третий гол, по моему мнению, был забит из положения вне игры, но это просто констатация. Я не ищу оправданий ни для себя, ни для игроков. По ходу матча мне пришлось заменить Гая, так как он был невнимательным, когда "Шахтер" пропустил второй и третий мячи. Это ему придется запомнить на всю жизнь", - подчеркнул Луческу, передает «Спорт Экспресс».



Наставник "Ромы" в свою очередь пришел на послематчевую пресс-конференцию с большим опозданием, уделив перед этим много внимания итальянскому телевидению. Пишущую прессу Лучано Спалетти тоже не стал обижать, подробно прокомментировав игру обеих команд: "Первые 30 минут мы не очень хорошо себя чувствовали. Затем все поменялось, и уже "Шахтеру" пришлось испытать немалый дискомфорт в этом поединке. Хотя гости имели все шансы вести в счете по итогам первого тайма, ситуация изменилась после ошибки Брандау при завершении атаки. Могу заметить, что мне понравилось, как игроки "Шахтера" работали с мячом. Они неплохо держали его внизу, и мы не могли ничего с этим поделать".