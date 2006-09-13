Кармазин проведет бой с Сантосом 4 ноября

Определена точная дата боя между экс-чемпионом мира по боксу по версии Международной боксерской федерации (IBF) в первом среднем весе (до 69,9 кг) россиянином Романом Кармазиным и пуэрториканцем Даниэлем Сантосом. Агентству спортивной информации «Весь спорт» об этом заявил менеджер россиянина Стивен Баш.



«Бой между Кармазиным и Сантосом за право сразиться с чемпионом мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) украинцем Сергеем Дзиндзируком должен состояться 4 ноября в рамках крупной программы, - пояснил Баш. – Также там встретятся чемпион мира WBO в супертяжелом весе белорус Сергей Ляхович против Шэннона Бриггса и чемпион мира IBF в первом среднем весе (до 69,9 кг) Кори Спрингс против Родни Джонса. Говорю об этом с такой уверенностью, потому что промоутер Кармазина Дон Кинг дал добро на проведение этого мероприятия. Этот вечер бокса могут состояться либо в Лос-Анджелесе, либо в Финиксе», передает «Весь спорт».