Футбол. Российские бомжи едут отстаивать титул чемпионов мира

Из Санкт-Петербурга в Кейптаун отправляется сборная Росси среди бездомных. Команда направляется на чемпионат мира для того, чтобы защитить завоеванный в прошлом году титул чемпионов.



Как сообщает «Спорт Экспресс» со ссылкой на журнал "Путь домой", чемпионат организован Международной сетью уличных газет и ставит своей целью как привлечение внимания общества к проблемам социальной отчужденности, так и решение этих проблем. Сборная команда России выступает на международных футбольных соревнованиях бездомных с самого их начала.



По правилам, принятым оргкомитетом чемпионата мира среди бездомных, участвовать в подобных соревнованиях имеют право бездомные, беженцы, гастарбайтеры, а также лица, лечащиеся от алкогольной или наркотической зависимости. Участие бездомных в футбольных чемпионатах приводит к позитивным изменениям в их жизни. Так, из 217 участников чемпионата мира прошлого года 80 нашли себе после этого постоянную работу, 85 улучшили свои жилищные условия, 92 решили проблемы с алкоголем и наркотиками, 60 начали учиться и 12 заключили договоры с футбольными командами как игроки или тренеры.