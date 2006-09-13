Сеуканд: От киевского «Сокола» осталось одно название

Участвующий в открытом хоккейном чемпионате Беларуси киевский «Сокол» потерпел поражение с крупным счетом от ХК «Витебск» - 1:10. О причинах такой игры говорит главный тренер украинской команды, сообщает Украинское хоккейное агентство.



Александр Сеуканд: «От «Сокола», наверное, осталось одно название и автобус – от того «Сокола» - и каждый раз играем против подготовленного соперника, тут уж природу не обманешь: просто так собраться и без подготовки играть очень тяжело, это сказывается. На первый матч ещё у нас хватило сил, а потом по убывающей. Так что, дай бог, чтобы у нас лёд был, пока готовиться только на роликах можно…это чувствуется…ну, и был такой девиз в советское время: «Кадры решают всё» - к сожалению, кадры у нас далеки от идеала. По игре «Витебска»: я думаю, болельщикам эта игра понравилась, куча голов, но такие игры, я думаю, идут во вред хозяину…но, я думаю, там ребята опытные, они всё поймут правильно.»