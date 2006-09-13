Моуриньо: Судьи необъективны к игрокам «Челси»

После окончания матчей Лиги Чемпионов главный тренер лондонского "Челси" Моуриньо был пребывал в плохом настроении, несмотря на победу над "Вердером" (2:0).



По словам тренера, судья был необъективен в оценке действий его подопечных, показав "аристократам" 4 жёлтых карточки, передает «SPORT.RU». В доказательство этого португалец привёл тот факт, что "Барселона", "Ливерпуль", "Бавария", "Рома" и "Валенсия" получили не более одного "горчичника".



Стоит, однако, отметить, что "Валенсия" на самом деле получила два предупреждения, а "Интер" - все четыре и красную карточку.