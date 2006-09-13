Федотов назвал причины разгрома «Спартака»

Главный тренер московского "Спартака" Владимир Федотов, подопечные которого потерпели во вторник разгромное поражение от "Баварии" (0:4) в Лиге чемпионов, считает, что главными причинами неудачи являются отсутствие у игроков необходимого опыта и низкий процент реализации голевых моментов.



На послематчевой пресс-конференции наставник напомнил, что "Спартак" уже много лет не выступал в Лиге чемпионов. "Чтобы играть на этом уровне необходим опыт. Сегодня у "Баварии" было шесть моментов, и она забила четыре гола, - подсчитал Федотов. - У нас же было пять шансов отличиться, но мы упустили их все. 14 футболистов нашей команды играют за национальные сборные, но сегодня этого оказалось недостаточно", передает «Лента.ru».



Тренер "Спартака" также посетовал на то, что во втором тайме его команда действовала значительно хуже, чем в первом. В причинах этой перемены ему еще предстоит разобраться. Напомним, что все четыре гола спартаковцы пропустили после перерыва.



Что касается главного тренера "Баварии" Феликса Магата, то он высоко оценил действия соперника в первом тайме и подчеркнул, что положительную роль сыграл быстрый гол, забитый в начале второй половины встречи. Магат отметил также, что поражение "Интера" от "Спортинга" (0:1) на руку "Баварии" с точки зрения борьбы за выход из группы В.