Лучший велогонщик России покидает большой спорт

Знаменитый российский велосипедист Вячеслав Екимов принял решение уйти из большого спорта. По словам 40-летнего гонщика, во время выступления в "Тур де Франс" ему был предложен пост одного из директоров американской команды "Дискавери", за которую он выступал.



В числе его обязанностей будет определение стратегии и тактики команды на гонку, решение оргвопросов перед стартом, подготовка техников, механиков, массажистов. В течение первого года Вячеслав будет набираться опыта, пробуя свои силы на однодневных соревнованиях.



Екимов, вице-чемпион Олимпиады-2004 "серебро", намеревался выступить на Играх-2008. Однако, по его словам, если бы он тогда выиграл "золото" и ему не нужно было проходить отборочный этап, он выступил бы в Пекине. Екимов очень высоко оценивает свою олимпийскую победу в Сиднее-2000. Однако самой "трудной" наградой считает серебряную медаль в Афинах.



В числе его достижений также олимпийское "золото" в Сеуле-88, четыре титула чемпиона мира (1985, 1986, 1987, 1989). В профессиональном спорте наивысшее достижение - 7 побед на этапах "Тур де Франс". Всего же Екимов принимал участие в 15-ти велогонках по Франции. В 1990 и 1991 году он становился чемпионом мира среди профессионалов. Также Екимов признан лучшим велосипедистом России ХХ века.



Сейчас Екимов живет в небольшом испанском городе Тортоса и готовится к новой работе, передает NEWSru.com.