Прощальный матч Лужного переносится

Прощальный матч известного футболиста, а ныне одного из тренеров киевского "Динамо" Олега Лужного будет перенесен. Как сообщает "Львовская газета", лондонский "Арсенал" приcлал в адрес городского совета Львова письмо с предложением перенести игру "канониров" и сборной украинских футболистов.



Из-за участия в матчах за свои сборные большинство игроков основного состава "Арсенала" не смогут приехать во Львов в запланированный ранее день - 8 октября. А участие в игре ветеранов лондонской команды не устраивает львовскую городскую власть. "Канониры" предложили перенести встречу на более удобную дату. По словам главы комитета по проведению прощального матча Олега Лужного Владимира Квурта, вероятнее всего лондонцы приедут во Львов в середине мая.