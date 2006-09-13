Шевченко будет лучшим в Лиге чемпионов, считают букмекеры

Украинский нападающий английского "Челси" Андрей Шевченко главный претендент на то, чтобы стать лучшим бомбардиром Лиги чемпионов 2006/07, считают букмекеры.



На форварда "Челси" ставки принимают в соотношении 1/7, за ним идут Это'О ("Барселона"), ван Нистелрой ("Реал") и Анри ("Арсенал") 1/10, сообщает «Динамомания».



Хотя в чемпионате Англии украинец забил только один гол в четырех матчах. Однако тренера "Челки" Жозе Муриньо это не смущает: "Я думаю, он адаптируется. Качество при нем. Это меня не беспокоит. Беспокоит отсутствие времени, чтобы нормально потренироваться".