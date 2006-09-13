Капранова не выступит на ЧМ по художественной гимнастике

Пятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике 2005 года Ольга Капранова расстроена тем обстоятельством, что она не выступит на чемпионате Европы в Москве. Турнир пройдет с 18 по 24 сентября в Москве. Как напоминает агентство спортивной информации "Весь спорт", вторым номером сборной России на европейском форуме будет Вера Сесина.



"На последних соревнованиях я ни в чем не уступала Вере, - посетовала Капранова. - На нескольких международных турнирах подряд я уступала первенство только лишь Алине Кабаевой. А Вера Сесина из-за болезни пропустила ряд стартов. Но в итоге в заявку на ЧЕ вместе с Алиной попала именно она. Видимо, Ирина Александровна Винер посчитала, что так будет лучше. И если не произойдет ничего сверхъестественного, буду смотреть соревнования с трибуны", передает «Спорт Экспресс».