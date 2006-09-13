Умер единомышленник Лобановского

В ФК «Динамо» с глубокой болью в сердце восприняли весть о кончине На 72-м году жизни умер руководитель клубного динамовского Научно-исследовательского центра Анатолий Михайлович Зеленцов. Об этом сообщает ФК «Динамо (Киев)».



Почти сорок лет своей жизни Анатолий Зеленцов посвятил «научному футболу», создав оригинальную систему точного расчета тренировочного процесса, математическое моделирование нагрузок. Главными единомышленниками Анатолия Михайловича были в своё время начинающие тренеры Валерий Лобановский и Олег Базилевич. С этой знаменитой тройкой ассоциируются славные победы «Динамо» в 70-х годах, развитие успехов в 80-х.



До последнего дня жизни Анатолий Зеленцов не останавливался в развитии, давая уже обновленному тренерскому штабу «Динамо» и сборной Украины новейшие научные наработки в области повышения интенсивности тренировочных занятий, моделей игры в футбол и много другого.



Двери научной лаборатории «Динамо», в футбольной среде именуемой «Центром Зеленцова», были открыты для всех. За консультациями приезжали тренеры многих клубов Украины и стран бывшего СССР, сам Анатолий Михайлович всегда был желанным гостем в университетах и спортивных центрах многих стран мира. Зеленцов любил повторять: «Научные открытия и передовые наработки нашего центра не должны замыкаться в четырех стенах, с ними должны иметь возможность ознакомиться тренеры и специалисты со всего мира. От этого выиграет, в первую очередь, футбол».



Кандидат педагогических наук, доцент, автор книг:

"Моделирование тренировки в футболе", соавторство с В.Лобановским.

"Опыт программирования подготовки футболистов команды "Динамо" Киев. Программирование подготовки футбольных команд мастеров", соавторство с В.Лобановским.

"Тактика и стратегия в футболе", соавторство с В.Лобановским, В.Ткачуком, А.Кондратьевым.

"Уроки футбола", соавторство с В.Лобановским, В.Коуэрвером, В.Ткачуком.



Прощание с Анатолием Зеленцовым состоится 14 сентября в 14.00 у дома №9 по улице Трехсвятительской. Похоронная процессия состоится в 15.00 на Байковом кладбище.