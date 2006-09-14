Лига чемпионов. Результаты матчей. Положение команд

Завершился второй день игр группового тура Лиги чемпионов. Их результаты и положение команд в группах:



Группа Е



«Динамо» - «Стяуа» – 1:4

Динамо: Шовковский, Родольфо, Ребров (Отальваро, 73), Корреа (Белькевич, 59), Ринкон, Шацких, Гусев, Несмачный, Юсуф, Родриго, Маркович (Морено, 61).

Стяуа: Фернандеш, Гоян, Бадеа (Теро, 70), Дика (Петре, 82), Кристоча (Оприта, 74), Несу, Николита, Ловин, Параскив, Сабан, Гионя.

Голы: Гионя, 3. Ребров, 16. Бадеа, 24. Дика, 43. 79.



«Лион» – «Реал» – 2:0

Лион: Купе, Крис, Мюллер, Жуниньо (Кельстрем, 73), Малуда, Фред (Вильтор, 78), Ревейлер, Гову (Клерк, 82), Абидаль, Тьяго, Тулалан.

Реал: Касильяс, Роберто Карлос, Рамос, Каннаваро, Диарра, Рауль (Робиньо, 69), Эмерсон, Сисиньо, ван Нистельрой, Кассано (Рейес, 46), Бекхем (Гути, 55).

Голы: Фред, 11. Тьяго, 31



И В Н П М О

Стяуа 1 1 0 0 4-1 3

Лион 1 1 0 0 2-0 3

Реал 1 0 0 1 0-2 0

Динамо (Киев) 1 0 0 1 1-4 0





Группа F



«Манчестер Юнайтед » - «Селтик» - 3:2

Манчестер: ван дер Сар, Г. Нэвилл, Фердинанд, Браун, Руни (Ричардсон, 86), Саа, Гиггз (Сульшер, 33), Каррик, Скоулз (О'Ши, 80), Флетчер, Сильвестр.

Селтик: Боруц, Нейлор, Кэлдвелл, Хесселинк, Уилсон (Телфер, 52), Гравесен, Леннон, Ярошик (Миллер, 56), Накамура, Макманус, Макгеди (Мэлони, 70).

Голы: Саа, 30, с пенальти, 40. Сульшер, 47 - Хесселинк, 21. Накамура, 43.



«Копенгаген» - «Бенфика» - 0:0

Копенгаген: Кристиансен, Якобсен, Нерегор, Хангеланн, Линдерот, Сильбербауэр, Берглунд (Пимпонг, 74), Гронкьяр (Йоргенсен, 44), Хатчинсон, Гравгор, Бергдельмо.

Бенфика: Ким, Луизао, Лео, Пети, Кацуранис, Алсидес, Паулу Жорж, Симау (Ману, 81), Нуну Гомеш (Фонсека, 90), Нуну Асиш, Рикарду Роша.



МЮ 1 1 0 0 3-2 3

Бенфика 1 0 1 0 0-0 1

Копенгаген 1 0 1 0 0-0 1

Селтик 1 0 0 1 2-3 0





Группа G



«Порту» - «ЦСКА» - 0:0

Порту: Элтон, Пепе, Курежма (Алан, 61), Гонсалес, Андерсон, Сектиуи (Элдер Поштига, 46), Босингва, Бруну Алвеш, Эзекияс, Пауло Ассунсао, Адриано (Лисандро, 71).

ЦСКА: Акинфеев, Шемберас, Игнашевич, А. Березуцкий, Карвальо (Гусев, 90), Вагнер Лав (Олич, 76), Красич, Жирков, Дуду (В. Березуцкий, 87), Алдонин, Рахимич.



«Гамбург» - «Арсенал» - 1:2

Гамбург: Кирштайн, Райнхардт, Матейсен, Вики (Вехтер, 12), Компани, Яролим, Троховски, Саного, Демель (Махдавикия, 54), де Йонг, Любоя (Герреро, 82).

Арсенал: Леманн, Фабрегас, К. Туре, Росицки, Галлас, ван Перси (Баптиста, 70), Глеб (Фламини, 70), Жилберто Силва, Джуру, Адебайор, Эбуэ.

Голы: Саного, 90+1 - Жилберто Силва, 12, с пенальти. Росицки, 53.



Арсенал 1 1 0 0 2-1 3

ЦСКА 1 0 1 0 0-0 1

Порту 1 0 1 0 0-0 1

Гамбург 1 0 0 1 1-2 0





Группа H

«Андерлехт» - «Лилль» - 1:1

Андерлехт: Зитка, Дешахт, Вандерхаге, Билья (Юхас, 68), ван Дамм, Чите, Ахмед Хассан, Буссуфа, Гоор, Пареха, Ванден Борре.

Лилль: Сильва, Рафаэл, Кабайе (Фоверг, 60), Бастос (Юла, 60), Бодме, Одемвинджи (Лихтштайнер, 88), Макун, Таффоро, Шальме, Кейта, Плестан.

Голы: Пареха, 41 - Фоверг, 80.



«Милан» - АЕК - 3:0

Милан: Дида, Кафу, Мальдини, Оливейра (Зеедорф, 71), Гаттузо, Индзаги, Шимич, Фавалли (Янкуловски, 79), Гурсюфф, Кака, Брокки (Амброзини, 75).

АЕК: Соррентино, Морас, Чирилло, Делибашич, Паутассо, Гиоргиопулос, Эмерсон (Тежер, 70), Либеропулос, Капетанос (Лагос, 46), Деллас (Ивич, 55), Сезар.

Голы: Индзаги, 17. Гурсюфф, 41. Кака, 76, с пенальти.



Милан 1 1 0 0 3-0 3

Лилль 1 0 1 0 1-1 1

Андерлехт 1 0 1 0 1-1 1

АЕК 1 0 0 1 0-3 0