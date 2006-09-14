Ляхович: Я более умелый боксер, чем Бриггз

Чемпион WBO в супертяжелом весе Сергей Ляхович и его тренер Кенни Уэлдон поделились своими мыслями по поводу предстоящего 4 ноября поединка с американцем Шенноном Бриггзом. "Шеннон Бриггз - хороший боксер. У него быстрые руки, - сказал Ляхович. - Полагаю, что это его последний шанс, и он выйдет на бой в лучшей в своей жизни форме. Он в состоянии нокаутировать противника за секунду. Он обладает мощным ударом справа, но ему не удастся его применить. Я более умелый боксер, чем он. Мои удары быстрее, и я лучше двигаюсь", передает «Спорт Экспресс».



Тренер Ляховича также уверен, что Бриггз достаточно мотивирован для того, чтобы подойти к этому поединку в наилучшей форме, и у него есть шанс победить нокаутом. "Сергей может боксировать в любом стиле. Подготовка к этому поединку будет значительно отличаться от того, как мы готовились к поединку с Брюстером. Сергей настоящий труженик. У него великолепный настрой и желание тренироваться. Он еще долгое время будет владеть титулом", - сказал Уэлдон.