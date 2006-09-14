Демьяненко: Мы забивали сами себе

Сразу после матча динамовцев со «Стяуа», главный тренер киевлян Анатолий Демьяненко заявил на пресс-конференции о безобразной игре подопечных, передает корреспондент «Главреда».



Демьяненко: «Динамовская оборона сыграла просто безобразно. Наделали массу грубейших ошибок. А подобное в играх такого уровня, как Лига чемпионов, не прощается. Игроки «Стяуа» нас наказали. По большому счету, мы забивали сами себе... Можно так сказать. Теперь необходимо время, чтобы все проанализировать и понять, почему так произошло.»