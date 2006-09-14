Рикельме покидает сборную Аргентины

Лидер сборной Аргентины Хуан Роман Рикельме объявил о завершении своей международной команды, сообщает АР. Причиной этому послужила критика, обрушившаяся на хавбека после выступления на ЧМ-2006, где его команда уступила в четвертьфинале немцам. По мнению хавбека "Вильярреала", именно переживания из-за нападок аргентинских СМИ стали причиной ухудшения здоровья его матери, дважды госпитализированной после чемпионата мира.



"Я могу принять критику, но семья стоит у меня на первом месте, и я не могу позволить ей страдать из-за моей игры за национальную команду. - сказал Рикельме. - Я принял окончательное решение - с этого момента я больше не сыграю за сборную. Это решение далось мне легко", передает СПОРТ СЕГОДНЯ.