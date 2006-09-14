Газзаев: Бразильские легионеры ЦСКА сыграли неэффективно

Накануне чемпион России по футболу ЦСКА стартовал в групповом этапе Лиги чемпионов. В Португалии московский клуб сыграл вничью 0:0 с местным "Порту".



На послематчевой пресс-конференции главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев признался, что в матче неважно выглядели бразильские легионеры - Вагнер Лав, Даниэль Карвалью и Дуду.



"Наши бразильские легионеры - Вагнер Лав, Даниэль Карвалью и Дуду - сегодня были не столь эффективны. Однако это можно было предугадать, ведь за последнее время они провели очень много матчей и явно устали", - приводит слова Газзаева официальный сайт УЕФА, передает «Утро.ru».



Вместе с тем, наставник армейцев добавил, что его команда могла одержать победу. "Порту" обладает огромным опытом выступлений в Лиге чемпионов, и мы знали, что придется нелегко. Поскольку португальцы играли на своем поле, мы думали, что хозяева будут действовать с большим акцентом на атаку. В первые 20 минут "Порту" был лучше и агрессивнее нас, но затем моя команда выровняла игру и в итоге могла добиться победы. Мы бы выиграли, если бы нападение действовало столь же успешно, как оборона и полузащита", - рассказал