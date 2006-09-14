Звезда мирового футбола находится в реанимации

Легендарный венгерский нападающий прошлых лет Ференц Пушкаш второй раз за текущую неделю помещен в реанимацию. 79-летний экс-форвард "Реала" последние шесть лет провел в госпитале Будапешта, страдая одной из разновидностей болезни Альцгеймера, передает «Утро.ru».



Гениальному венгру, являвшемуся одним из ярчайших форвардов 50-х и 60-х гг. XX в., принадлежит рекорд результативности в матчах за сборные (83 гола в 84 матчах). На клубном уровне Пушкаш выиграл пять первых Европейских кубков в составе мадридского "Реала".