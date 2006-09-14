Шашки. Украинка выиграла чемпионат Европы

В словенском городе Бовец завершился чемпионат Европы по стоклеточным шашкам среди мужчин и женщин.



Чемпионка Европы, международный гроссмейстер Дарья Ткаченко подтвердила свое звание, выиграв 4 партии, а остальные сведя вничью. Еще одна украинка Ольга Балтажи, заняла четвертое место и завоевала путевку на чемпионат мира 2007 года.



Достаточно успешно выступила и мужская сборная Украины. В командном зачете она завоевала третье место, пропустив вперед только россиян и голландцев. Об этом «Главреду» сообщили из пресс-службы министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта.