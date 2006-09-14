Суркис: Киевское «Динамо» - команда пижонов

Президент киевского «Динамо» резко отреагировал на поражение от «Стяуа». Его слова передает FOOTBALL.UA.



Игорь Суркис: «У любой команды должен быть характер. Я только что сказал футболистам в раздевалке, что я думал, что у нас есть команда, а похоже, что команды нет, потому что нет характера, а это в футболе самое главное…



«Стяуа» была сильнее и быстрее нас, считаю, что румыны заслуженно победили сегодня. Я сказал тренерам, чтобы они разобрались в этом провале, они постараются сделать правильные выводы.

Да, есть в команде проблемы, было много травм, Родольфо вышел после повреждения, Ринкон, но нельзя же играть безвольно после того, как счет стал 1:3. Пусть и пропустили третий гол, пусть защитники ошиблись, вратарь не выручил, но безволия быть не должно.



Я пытался уничтожить пижонство в команде, но видимо, у меня это не получилось. Болезнь пижонства в футболе не прощается, я считаю, что сегодня было чистое пижонство и если они хотят чего-то добиваться в футболе, то им нужно задуматься над тем как они играют…



Я им только что сказал, что лучше бы мы не попадали в Лигу чемпионов, чем испытывать такой позор. Лично для меня это позор. Думаю, я должен сделать кое-какие выводы и если они не поймут, то делать выводы более серьезные, но не в коей мере не хочу сказать, что это касается тренеров.



А сегодня на поле киевского «Динамо» я не видел, заметил только команду пижонов.



Меня вчера на пресс-конференции насторожило высказывание Шовковского, что у него есть проблемы. Ну, если у тебя есть проблемы – не надо выходить на поле. У нас есть молодой, но молодому было бы простительно пропустить четыре мяча… Но это все разговоры и эмоции, я бы не хотел сейчас нагнетать обстановку, команду сейчас нужно просто поддержать.»