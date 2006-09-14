Зарплата в «Челси»не позволяет купить жилье

Михаэль Баллак заявил, что не может позволить себе приобрести дом в Лондоне, несмотря на то, что его зарплата в "Челси" составляет 6 миллионов фунтов в год. По сообщению The Daily Star, в интервью в немецкой прессе Баллак рассказал, что даже такой высокий уровень доходов не позволяет ему приобрести дом его мечты в столице Великобритании.



Судя по всему, немецкий полузащитник мечтал о доме с шестью спальнями и бассейном, в самой столице или близ тренировочной базы "Челси" в Кобэме (графство Суррей). Однако когда он узнал, что такой дом обойдется ему в 4 миллиона фунтов, решил арендовать жилье. "Лондон невероятно дорогой город, - сказал Баллак. - Легче снимать жилье. Мы с семьей уже нашли дом в Уимблдоне", передает «Спорт Экспресс».