ЧМ по хоккею-2007. Расписание

Официальный сайт ИИХФ опубликовал расписание чемпионата мира по хоккею-2007, который пройдет в Москве.



27.04

США - Австрия (Мытищи)

УКРАИНА - Финляндия (Ходынка)

Белоруссия - Чехия (Мытищи)

Россия - Дания (Ходынка)



28.04

Швейцария - Латвия (Ходынка)

Германия - Канада (Мытищи)

Швеция - Италия (Ходынка)

Словакия - Норвегия (Мытищи)



29.04

Финляндия - Дания (Ходынка)

Чехия - Австрия (Мытищи)

Россия - УКРАИНА (Ходынка)

США - Белоруссия (Мытищи)



30.04

Швейцария - Италия (Ходынка)

Словакия - Германия (Мытищи)

Латвия - Швеция (Ходынка)

Канада - Норвегия (Мытищи)



01.05

Дания - УКРАИНА (Ходынка)

Австрия - Белоруссия (Мытищи)

Финляндия - Россия (Ходынка)

Чехия - США (Мытищи)



02.05

Италия - Латвия (Ходынка)

Норвегия - Германия (Мытищи)

Швеция - Швейцария (Ходынка)

Канада - Словакия (Мытищи)

Матчи плей-офф и за сохранение места в классе сильнейших пройдут 03-12 мая.



13 мая на Ходынском поле состоятся финал и матч за третье место, передает «Газета.Ru».