ЧМ по хоккею-2007. Расписание

Официальный сайт ИИХФ опубликовал расписание чемпионата мира по хоккею-2007, который пройдет в Москве.
27.04
США - Австрия (Мытищи)
УКРАИНА - Финляндия (Ходынка)
Белоруссия - Чехия (Мытищи)
Россия - Дания (Ходынка)
28.04
Швейцария - Латвия (Ходынка)
Германия - Канада (Мытищи)
Швеция - Италия (Ходынка)
Словакия - Норвегия (Мытищи)
29.04
Финляндия - Дания (Ходынка)
Чехия - Австрия (Мытищи)
Россия - УКРАИНА (Ходынка)
США - Белоруссия (Мытищи)
30.04
Швейцария - Италия (Ходынка)
Словакия - Германия (Мытищи)
Латвия - Швеция (Ходынка)
Канада - Норвегия (Мытищи)
01.05
Дания - УКРАИНА (Ходынка)
Австрия - Белоруссия (Мытищи)
Финляндия - Россия (Ходынка)
Чехия - США (Мытищи)
02.05
Италия - Латвия (Ходынка)
Норвегия - Германия (Мытищи)
Швеция - Швейцария (Ходынка)
Канада - Словакия (Мытищи)
Матчи плей-офф и за сохранение места в классе сильнейших пройдут 03-12 мая.
13 мая на Ходынском поле состоятся финал и матч за третье место, передает «Газета.Ru».