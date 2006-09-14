Дик Адвокаат тайно прооперирован

Как стало известно «Смене», почти трое суток футболисты «Зенита» обходились без своего главного тренера. В минувший понедельник Дик Адвокаат был тайно прооперирован в медицинском центре «Адмиралтейские верфи». Голландскому специалисту сделали операцию на носу. Более точный диагноз выяснить не удалось - врачебная тайна.



С начала нынешней недели зенитовцы тренируются под чутким руководством старшего тренера Кора Пота. Главный же - Дик Адвокаат - оказался на больничной койке. До определенного момента само лечение Адвокаата являлось настоящей тайной. Обслуживающему персоналу больницы запретили общаться с прессой, а в палату к пациенту помимо врача имели доступ лишь личный переводчик и супруга Адвоката.

По данным «Смены», самочувствием господина Адвокаата по мобильной связи интересовался лично президент РФС Виталий Мутко. Звонил ли своему земляку главный тренер сборной России Гус Хиддинк, история умалчивает.



Условия для Дика Адвокаата были созданы самые лучшие. Для него выделили одну из двух на отделении хирургии палат «люкс». Вообще в медицинском центре «Адмиралтейские верфи», что на Садовой, 126, пациенты уровня главного тренера «Зенита» далеко не редкие гости. По словам одного из работников центра, здесь частенько поправляют здоровье владельцы крупных компаний и даже олигархи.

Уже в среду курс лечения Адвокаата был завершен, и уже через несколько дней голландский специалист сможет приступить к своим должностным обязанностям, передает «Советский Спорт».