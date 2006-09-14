Болгария дает Топалову ?50 тысяч на борьбу с Крамником

Правительство Болгарии выделило гроссмейстер Веселину Топалову ?50 тыс. на подготовку к игре с россиянином Владимиром Крамником за звание чемпиона мира. Как сообщает Newsru.com со ссылкой на ИТАР-ТАСС, матч гроссмейстеров начнется 21 сентября в столице Калмыкии - Элисте.



В общей сложности помогать действующему чемпиону мира Топалову будет команда из 10 человек, которые уже в пятницу отправляются в Россию. Как ранее сообщалось, в подготовке к играм Топалов воспользуется услугами экстрасенса.



Регламент состязаний предусматривает после двух сыгранных партий, день отдыха. Заключительная встреча состоится 10 октября.



Специальными гостями на официальной церемонии открытии матча будут председатель Государственного агентства по делам молодежи и спорта Болгарии Весела Лечева и президент Болгарской шахматной федерации Стефан Сергиев.