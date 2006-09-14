Костя Цзю подается в киноактеры

Экс-чемпион мира по боксу Константин Цзю намерен сняться в кино. Об этом сам боксер заявил в Ханты-Мансийске, куда прибыл на стартующий 15 сентября финальный этап "Международного Кубка Костю Цзю".

Матч-реванш между воспитанником академии Цзю - Антоном Солоповым и филиппинским спортсменом Доном Султаном. В первом поединке, который прошел в мае, победил филиппинец.



"Мне поступило два предложения, и я хотел бы сняться в обеих картинах", - сообщил Цзю, отметив, что обе картины не связаны с боксом, что для него особенно интересно.



С недавнего времени Константин стал студентом заочного отделения кафедры спортивных видов единоборств института физической культуры, социального сервиса и туризма УГТУ-УПИ. Этот свой шаг чемпион тоже связывает с поиском занятий после спорта.



"Для меня важен менеджмент. В своей работе мне часто приходится быть менеджером, - цитирует боксера ИТАР-ТАСС, - Я поступил в российский вуз, поскольку не владею английским языком в совершенстве".