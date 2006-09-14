Армстронг не держит зла на Эндрю

Семикратный победитель "Тур де Франс" американец Лэнс Армстронг заявил в интервью агентству АР, что не считает откровения своего бывшего товарища по команде "Ю.Эс.Постал" Фрэнки Эндрю (гонщик покаялся в том, что применял ЕРО в 1999 году) обвинениями в свой адрес. "Фрэнки признался, что применял запрещенные препараты. Согласитесь, что это его личное дело. Я тут совершенно ни при чем," - подчеркнул Армстронг.

Бельгиец Йохан Брюнель, менеджер команд "Ю.Эс.Постал" и "Дискавери Чэннел", за которые выступал Армстронг, заявил, в свою очередь, что слова Эндрю не заслуживают доверия, поскольку "американский суд уже неоднократно уличал этого господина в лжесвидетельстве", пишет «Спорт-Экспресс»