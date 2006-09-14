«Интер» проявил интерес к Моуринью

Итальянская пресса сообщила об интересе к главному тренеру "Челси" Жозе Моуринью со стороны миланского "Интера", передает «Газета.Ru»

La Stampa сообщила, что эти летом отношения между нынешним тренером "Интера" Роберто Манчини и владельцем команды Массимо Моратти испортились. Несмотря на это, Моратти был убежден, что благодаря большим трансферным расходам "Интер" сможет претендовать на награды. Но после поражения в стартовом матче Лиги чемпионов от "Спортинга" Моратти заявил: "Совершенно ясно, что команда не в форме".

Издание пишет, что Моуринью является главной целью Моратти и босс итальянского клуба был польщен словами португальца, назвавшего "Интер" фаворитом ЛЧ.