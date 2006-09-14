Гран-при Сан-Марино находится под вопросом

Организаторы Гран-при Сан-Марино, которое проводится на трассе в Имоле, не уверены, что запланированные работы по реконструкции трассы будут закончены к марту будущего года. Предварительно, FIA исключила гонку из календаря следующего сезона. Она вернется туда только тогда, если все положенные реконструкции будут сделаны к марту 2007 года, сообщает «Мир Формулы-1»

Мистер Бендинелли, представитель организаторов Гран-при: "Я не уверен, если все работы будут завершены к намеченным срокам, гонка получит одобрение и снова вернется в календарь."

Работы на трассе должны начаться в октябре.

"Работы нами не контролируются, они возложены на городские власти. Они составляют проект и согласовывают детали с компаниями, которые будут производить данные работы. Я предложил Берни Экклстоуну провести гонку в сентябре, но это оказалось невозможно. Единственая возможная дата есть в апреле."