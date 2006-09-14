Honda подарит Китаю новые моторы

В Honda приложат все силы к тому, чтобы в Шанхае использовать новые моторы версии 2007 года. Попытка японских производителей испытать новые моторы в Монце окончилась полным фиаско. У Энтони Девидсона отказало два двигателя во время свободных заездов в пятницу, сообщает «Мир Формулы-1»

Однако, опасаясь все приближающегося срока после которого в моторы нельзя будет вносить никаких изменений, команда внесла некоторые изменения в двигатели, чтобы попытаться вновь испытать их в Шанхае.

Макс Фрай заявил, что причина отказа моторов в Монце заключалась в производственной ошибке: «Это неплохая новость, так как мы можем попытаться использовать новые двигатели в любой удобный момент».



В Монце после того как пилоты были вынуждены использовать моторы старого образца Дженсон Баттон и Рубенс Баррикелло оказались практически самыми медленными пилотами в течение всего Гран-при. Самым же медленным был Сакон Ямамото, чей болид Super Aguri также оснащен мотором Honda.