Футболка Беста ушла за $45 тысяч

В среду в Лондоне на аукционе Christie's за 24 тысячи фунтов стерлингов (44 970 долларов) была продана футболка легендарного футболиста "Манчестер Юнайтед" и сборной Северной Ирландии Джорджа Беста. В ней в 1970 году он забил шесть голов в матче за английский клуб против "Нортгемптон Таун".

Изначально футболку Беста с номером 11 планировалось продать за 30 тысяч фунтов, но затем ее цена была снижена. Имя человека, купившего спортивную форму игрока, не сообщается. Отметим, что самой дорогой футболкой в истории является та, в которой бразилец Пеле играл в финале чемпионата мира 1970 года против Италии (4:1). В 2002 году майка была продана за 158 фунтов стерлингов, пишет «Лента.ru»

Джордж Бест, имевший массу вредных привычек даже в годы спортивной карьеры, скончался в ноябре 2005 года в возрасте 59 лет. Два последних месяца жизни он провел в одной из больниц Лондона, периодически приходя в сознание.