Хорватия боится фанатских беспорядков

Хорватская футбольная ассоциация считает октябрьский матч против сборной Англии важным экзаменом состоятельности ее заявки на проведение европейского первенства 2012 года, «Газета.Ru». "Если мы докажем способность провести игру против Англии на высоком уровне, значит мы сможем организовать и матчи чемпионата Европы", сказал генеральный секретарь хорватской футбольной ассоциации Зорислав Сребрич. Он же отметил, что важно недопустить беспорядков с участием болельщиков.

Матч между Англией и Хорватией относят к числу игр повышенного риска из-за известных своим буйным нравом болельщиков обеих команд. Как известно, ФИФА назначило расследование инцидента, происшедшего на матче сборной Хорватии в Италии, когда хорватские болельщики демонстрировали фашистские приветствия и выстраивались на трибуне, образуя свастику.