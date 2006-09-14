Дзюдоист виноват в том,что он чеченец

У российских дзюдоистов Саламу Межидова и Теа Донгузашвили, отобранных для участия в командном чемпионате мира в Париже 16-17 сентября, возникли проблемы с оформлением въездной визы во Францию. Об этом сообщил государственный тренер по дзюдо Авель Казаченков, пишет «Газета.Ru»

«Проблемы с визами возникли совершенно неожиданно, - объяснил Казаченков. –Теа Донгузашвили во французском посольстве сказали, что ей сделать визу не могут, потому что она прописана в Санкт-Петербурге, и она уехала домой. По поводу Межидова я был просто обескуражен! Французы отказывались впускать его, потому что он – чеченец. Сколько раз Саламу ездил за границу, в том числе и в Париж, но никогда не было такого, что случилось сейчас. К счастью, все проблемы мы разрешили. И надеемся, что такое предвзятое отношение к нам больше не повторится».