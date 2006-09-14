Раимкулов хочет победителя поединка Корралес-Касамайор

Известный киргизский легковес Алмазбек Раимкулов, которому 14 сентября предстоит встретиться с мексиканцем Хайро Рамирезом, заявил на пресс-конференции посвященной этому поединку о том, что после победы над Рамирезом хочет встретиться с победителем предстоящего 7 октября боя между чемпионом WBC в легком весе Диего Корралесом и экс-чемпионом мира в первом легком весе Хоэлем Касамайором. «Я хочу победить Хайро Рамиреза, а затем встретиться с победителем боя Корралес-Касамайор. Не важно, кто из них выиграет Корралес или Касамайор, потому что сейчас у меня прекрасный тренер Мигель Диаз, который очень хорошо подготовил меня. Я стал более искусным боксером». Боб Арум, промоутер шоу, в котором выступит Раимкулов, заявил, что попытается устроить этот бой, если боксер одержит победу, сообщает AllBoxing.Ru