Нападающий сборной Шотландии выбыл на месяц

Нападающий сборной Шотландии Джеймс Макфедден может пропустить ближайший поединок против команды Франции из-за травмы подколенного сухожилия, сообщает «Советский Спорт»

23-летний форвард «Эвертона» выбыл на срок до одного месяца из-за повреждения, полученного в матче с литовцами, когда шотландцы на выезде отпраздновали победу со счетом 2:1. На данный момент дружина Уолтера Смита, победившая ранее сборную Фарерских островов со счетом 6:0, возглавляет группу В.

7 октября шотландцам предстоит помериться силами с финалистом чемпионата мира, но участие в этом матче Макфеддена, в активе которого девять мячей в 26 матчах за национальную команду, под вопросом. «Травма была получена восемь дней назад. Есть небольшой разрыв, а восстановление может затянуться на месяц», - рассказал физиотерапевт «Эвертона» Мик Рэтбоун.