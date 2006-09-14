Гиггз и Пак Чжи Сун выбыли из строя

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз выбыл из строя на срок до трех недель с травмой подколенного сухожилия, полученной во вчерашнем поединке Лиги чемпионов с «Селтиком». 32-летний футболист сборной Уэльса травмировал колено на исходе получаса игры в столкновении с вратарем шотландцев Артуром Боруцом. Луи Саа наказал голкипера «Селтика», четко реализовав пенальти, назначенный за это нарушение. Гиггза же, который в прошлом сезоне находился в лазарете с травмами колена и скулы, тремя минутами позднее заменил Оле-Гуннар Сульшер. «Это очень плохо для нас и для Райана», - сказала тренер "МЮ" сэр Алекс Фергюсон.

Часом ранее стало известно, что полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Южной Кореи Пак Чжи Сун порвал связки голеностопа и выбыл из строя на срок до трех месяцев, пишет «Советский Спорт»