Ребров выбыл на три недели

Крайне неприятный эпизод произошел в середине второго тайма матча «Динамо» - «Стяуа». Сергей Ребров пытаясь сделать передачу в районе центрального круга упал на поле, попросил помощь врачей, а через несколько минут лишь с помощью санитаров и носилок покинул пределы стадиона.



После тщательного медицинского обследования у Реброва обнаружился рецидив старой травмы – повреждение задней поверхности бедра левой ноги. На восстановление потребуется время. «По словам врачей, смогу совершать пробежки уже через неделю, а вот приступить к полноценным тренировкам смогу не менее чем через три недели. Очень жаль, что придется пропустить важные матчи в чемпионате Украины и Лиге чемпионов с «Реалом». Но я сделаю все от себя зависящее и постараюсь побыстрее вернуться в строй», - сказал Сергей Ребров, передает ФК «Динамо (Киев)».