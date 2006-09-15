Бесчастных: У «Спартака» еще есть шанс

Нападающий "Химок" Владимир Бесчастных считает, что "Спартаку" для успешного продолжения борьбы в Лиге чемпионов необходимо, прежде всего, навести порядок в обороне.



"По моему мнению, ничего страшного и непоправимого в Мюнхене не произошло. "Бавария" - явный фаворит нашей группы. Не согласен с теми, кто считает, что команда сейчас не совсем готова, поскольку чемпионат Германии, дескать, только начался. Спартаковцы играли от обороны, и свободных зон на нашей половине поля до перерыва было немного. От этого и создавалось впечатление, будто хозяева действуют не слишком быстро, едва ли не пешком. Если бы москвичи всей командой побежали вперед забивать, оголяя тылы, то и соперник бы прибавил в скорости, но, поскольку "Спартак" долгое время играл, образно говоря, не вылезая из окопов, "Бавария" атаковала, на первый взгляд, несколько академично. Однако было видно, что на своем поле немцы чувствовали себя хозяевами положения и имели все основания рассчитывать на победу, которой в итоге и добились относительно малой кровью. Тем не менее у "Спартака" по-прежнему есть шансы выйти в следующий круг, но только при условии, если будет наведен порядок в обороне. Будет все в порядке в тылу - непременно раскрепостятся игроки атаки", - отметил экс-форвард красно-белых, передает СПОРТ СЕГОДНЯ.